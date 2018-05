Nuova offensiva Ue contro inquinamento da plastica

La Commissione europea prepara una stretta sui prodotti monouso in plastica, dalle stoviglie ai bastoncini per i palloncini e quelli per la pulizia delle orecchie fino ai mozziconi di sigaretta. Stando a quanto emerso, entro la fine del mese l'Esecutivo Ue aprirà un altro fronte nella guerra alla plastica lanciata ormai da oltre un anno, con una direttiva che prenderà di mira i rifiuti che si trovano più comunemente nei mari e sulle spiagge europee.