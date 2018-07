Nucleare Iran, Ue-Cina-Russia confermano i contenuti dell'accordo

L'accordo sul nucleare iraniano è stato confermato da Unione europea, Cina, Russia e Teheran. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al termine della riunione ministeriale di Vienna. I ministri presenti al vertice hanno discusso sugli interventi contenuti nell'intesa, in particolare la modernizzazione del reattore di Arak e la riconversione del sito di Fordow in un centro nucleare e tecnologico.