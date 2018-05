Nucleare, Iran: "Storico pentimento se gli Usa si ritireranno dall'accordo"

Gli Stati Uniti affronteranno uno "storico pentimento" se si ritireranno dall'accordo sul nucleare firmato nel 2015 tra l'Iran e l'Occidente. E' quanto ha dichiarato il presidente del Paese mediorientale, Hassan Rohani, affermando che Teheran ha in programma piani per far fronte a qualsiasi decisione del presidente americano, Donald Trump, il quale ha affermato per l'appunto di voler ritirare gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare.