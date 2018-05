Nucleare Iran, Khamenei: "Discorso di Trump stupido e superficiale"

Khamenei: solide garanzie europee, altrimenti salta accordo - Khamenei ha anche sottolineato che l'Iran non si considererà più vincolato dall'accordo sul nucleare del 2015 senza "solide" garanzie da parte degli europei. "Adesso, dite di voler continuare l'accordo nucleare con i tre paesi europei - ha affermato rivolgendosi ai paladini dell'accordo in Iran, come ad esempio il presidente Rohani - ma io non ho fiducia in questi tre Paesi. Se volete concludere un accordo, allora dovete ottenere delle garanzie concrete, altrimenti domani faranno la stessa cosa che hanno fatto oggi gli Stati uniti".



I quotidiani conservatori iraniani accendono la miccia - "Trump ha demolito l'accordo nucleare, è giunto il momento di dargli fuoco", scrive il quotidiano di Kayhan, che riecheggia una recente minaccia del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. "L'Iran sarà unito e resisterà", è il titolo del giornale conservatore Javan. "E' tempo di unità e non di condannare gli altri, è l'occasione per un rinnovamento dell'Iran. Il nostro slogan 'La morte in America' non è solo uno slogan - gli Stati Uniti sono effettivamente morti ai nostri occhi", si legge nell'editoriale. Altri media conservatori esprimono scetticismo sulla capacità del governo iraniano di salvare l'accordo con l'aiuto delle potenze europee. "L'Europa non ha la capacità di salvaguardare l'accordo sul nucleare", scrive il quotidiano Farheekhtegan.



L'Aiea: L'Iran rispetta gli impegni - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato che l'Iran rispetta "gli impegni relativi al nucleare" previsti dall'accordo con le grandi potenze. Yukiya Amano, direttore dell'organismo Onu, ha ribadito in una nota che "l'Iran è sottoposto al più vigoroso regime di verifica nucleare al mondo" e che l'accordo del 2015 ha comportato "un aumento notevole delle verifiche".



Tajani: "Trump ha sbagliato" - Contro Trump si schiera anche il presidente dell'europarlamento, Antonio Tajani, secondo il quale il presidente americano "ha commesso un errore, questa scelta non aiuta il processo di pace in Medio oriente e punta all'isolamento degli Usa".