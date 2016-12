Nubifragio in Costa Azzurra, anche un italiano tra le 21 vittime del maltempo

In Costa azzurra, devastata dalle inondazioni, si prosegue il lavoro di sgombero e pulizia delle abitazioni allagate. Il bilancio delle vittime è intanto salito a 21 morti, tra i quali si conta anche un italiano. Ritrovate vive le ultime due persone date per disperse. Ancora senza elettricità oltre 7mila abitazioni della regione Alpi Marittime. Una prima stima parla di danni per almeno 500 milioni di euro.

Stando a quanto riportato dai media francesi, oltre ad un italiano, tra le vittime straniere ci sarebbero anche un portoghese e una britannica. La Farnesina ha confermato la morte del connazionale che, stando a quanto reso noto, risiedeva da tempo in Francia.



Ad essere trovati per ultimi i corpi di un senzatetto di 58 anni, in un parco di Nizza, e di un'altra persona, in una cantina di Cannes. Entrambi non erano stati segnalati tra i dispersi. Lo scrive il quotidiano Nice Matin, precisando che il clochard era un tunisino residente in Francia e a ritrovarne il cadavere sono stati alcuni passanti.