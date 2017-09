4 settembre 2017 22:37 NordCorea, Usa allʼOnu: "Ora è troppo" | Putin: "Soluzione solo con dialogo" Gli Stato Uniti e Seul chiedono al Consiglio di sicurezza "misure più dure contro il regime". Anche Italia, Francia e Gb invocano nuove sanzioni. Russia e Cina, invece, spingono per la via diplomatica

"Enough is enough, quando è troppo e troppo". Lo ha detto l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley, nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu dopo il sesto test nucleare di Pyongyang. La Haley ha chiesto di prendere "le più forti misure possibili contro il regime nordcoreano", criticando apertamente l'azione spesso "troppo lenta e debole" della comunità internazionale.

Monito Usa: "Chi fa affari con Pyongyang è complice" - "Chiunque continua a fare affari con la Corea del Nord sta solo aiutando il regime", ha aggiunto l'ambasciatrice statunitense all'Onu. Un monito che appare rivolto soprattutto alla Cina. "Il programma nucleare della Corea del Nord ha raggiunto una pericolosità senza precedenti - ha detto la Haley - e solo le azioni e le sanzioni più forti possono fermare il regime nordcoreano, che sta pregando per fare la guerra".



Appello della Cina: "Pyongyang sbaglia, si fermi" - La Corea del Nord deve fermare immediatamente le sue azioni, che sono "sbagliate". E' l'appello dell'ambasciatore cinese all'Onu intervenuto nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza. La proposta "freeze-for-freeze" della Cina dovrebbe essere "valutata seriamente", ha quindi dichiarato l'ambasciatore cinese. La proposta cinese prevede la sospensione contemporanea del programma nucleare e balistico del regime e delle esercitazioni militari di Usa e Corea del Sud. Inoltre, l'inviato cinese ha chiesto a Pyongyang di tornare "al dialogo".



L'Italia incoraggia nuove sanzioni - Rimarcando l'importanza attribuita dall'Italia all'unità del Consiglio di sicurezza, il Rappresentante Permanente italiano all'Onu, Sebastiano Cardi, ha incoraggiato i "quindici" all'adozione di ulteriori misure nei confronti di Pyongyang. "Riteniamo che, alla luce delle attuali circostanze, una reazione ferma e determinata da parte del Consiglio sia il giusto corso di azione", ha detto Cardi sottolineando, d'altra parte, che le sanzioni devono restare uno strumento in una strategia più ampia tesa a una soluzione pacifica e di lungo termine per la penisola coreana e la regione nel suo complesso.



Trump a Merkel: "Tutte le opzioni sul tavolo" - "Tutte le opzioni per affrontare la minaccia della Corea del Nord sono sul tavolo": a ribadirlo con forza è stato il presidente americano, Donald Trump, parlando al telefono con la cancelliera tedesca Angela Merkel, come informa la Casa Bianca. I due hanno ribadito che bisogna aumentare la pressione internazionale sulla Corea del Nord e il consiglio di sicurezza dell'Onu deve ratificare velocemente nuove e più forti sanzioni.