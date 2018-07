NordCorea, Pompeo: non lasceremo che i negoziati si trascinino

Gli Stati Uniti non vogliono lasciare che i negoziati per la denuclearizzazione della Corea del Nord "si trascinino senza successo". E' l'avvertimento lanciato dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Sei settimana dopo il summit storico di Singapore tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, Pompeo ha assicurato di aver registrato dei progressi: "Siamo impegnati con pazienza nella via diplomatica".