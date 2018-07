Nicaragua, Onu: inaccettabile uso della forza, responsabili paghino

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha definito "inaccettabile" l'uso della "forza letale" nella crisi in Nicaragua, costata la vita ad almeno 270 persone, e ha chiesto con forza al governo di garantire la protezione dei cittadini, facendo in modo che i responsabili paghino. Parlando in Costa Rica, il portavoce di Guterres, Farhan Haq, ha ribadito che "il segretario generale condanna la violenza contro i civili".