New York, sospetto ordigno rinvenuto alla Trump Tower

Un sospetto ordigno è stato rinvenuto in queste ore alla Trump Tower, l'edificio sulla Quinta Strada a New York dove il presidente abitava prima di essere eletto. Secondo il "New York Post", quattro borse con cellulari e un dispositivo sono state trovate al secondo piano dell'edificio vicino alla caffetteria Starbucks. La polizia cercando di determinare se si tratti o meno di un dispositivo pericoloso.