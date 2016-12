New York, deraglia treno di pendolari: decine di feriti in ospedale

Sono decine le persone rimaste ferite quando un treno di pendolari con a bordo 600 persone è deragliato vicino a New York dopo aver urtato un convoglio per la manutenzione sui binari. L'incidente è avvenuto nei pressi di New Hyde Park, nella contea di Nassau. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha poi precisato che almeno 11 persone sono state trasportate in ospedale. Il bilancio ufficiale parla di almeno 40 feriti.