New York, auto su folla: la corrispondente di Tgcom24 viva per miracolo

Si stava preparando per un collegamento in diretta con il canale 51, quando l'auto è piombata sulla folla a Times Square. La corrispondente da New York per Tgcom24 Maria Luisa Rossi Hawkins è viva per miracolo. A salvarla, insieme alla troupe in strada con lei, come lei stessa racconta "è stato uno stand up, ero a 10 metri da lì". Ecco la sua testimonianza oculare.