Neri uccisi, ancora proteste in Minnesota: cinque agenti feriti

Almeno cinque agenti sono rimasti feriti in scontri avvenuti con alcuni dimostranti a St. Paul, nel Minnesota. Le forze dell'ordine sono intervenute per far sgomberare l'accesso all'autostrada Interstate 94 bloccata dai manifestanti. Gli agenti hanno usato lacrimogeni contro il corteo di almeno 200 persone che si è rifiutato di lasciare la zona. In un tweet, la polizia di St. Paul fa sapere che sono stati effettuati anche una serie di arresti.