Nepal, autobus finisce in una scarpata: almeno 33 morti

Un autobus per il trasporto passeggeri sovraffollato è finito in una scarpata in Nepal, con un bilancio provvisorio di 33 morti e 29 feriti. Lo riferisce il sito Kathmandu Post. Il veicolo era partito dalla capitale nepalese e stava dirigendosi a Kattike Deurali quando per una manovra erronea dell'autista è finito fuori strada precipitando per circa 300 metri a fondo valle.