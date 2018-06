Nave Aquarius, una mappa indica dove si trovano i 629 migranti respinti

La nave Aquarius, che non ha ricevuto l'approvazione per raggiungere le coste italiane, si trova nelle acque del Mar Mediterraneo in attesa di sapere dove poter attraccare con i 629 migranti a bordo. Il sito vesselfinder.com permette di poter seguire in tempo reale gli spostamenti dell'imbarcazione di SOS Méditerranée, oltre che di tutte le navi in movimento sul pianeta.