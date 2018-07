Muro Usa-Messico, Trump minaccia shutdown se non avrà i fondi

Il presidente americano, Donald Trump, ha minacciato nuovamente lo shutdown (cioè la paralisi di tutte le attività di governo) se non otterrà i fondi per il muro al confine con il Messico. In un tweet, Trump ha spiegato di essere "disposto a 'chiudere' il governo se i democratici non ci danno i voti per la sicurezza al confine, che include il muro". E ha sottolineato che per l'immigrazione bisogna abolire la lotteria e introdurre "il merito".