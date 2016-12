Mosul, liberata la piana di Ninive "patria dei cristiani" in Iraq

E' stata liberata completamente dagli jihadisti tutta la piana di Ninive, la vasta area a est e nord-est di Mosul, in Iraq, conosciuta anche come "la patria dei cristiani". Ad annunciarlo il comando dell'operazione "Arriviamo Ninive", lanciata dalle forze armate a ottobre per liberare Mosul, ultima roccaforte irachena ancora in mano al Califfato. Le forze speciali stanno cercando di riprendere il controllo del territorio occupato dall'Isis.