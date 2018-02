Mosca: "La dottrina nucleare Usa è anti-russa, dovremo reagire"

"Il contenuto della nuova dottrina nucleare resa pubblica dagli Stati Uniti ci ha profondamente deluso: già a un primo sguardo, il grado di ostilità e l'orientamento anti-russo di questo documento sono impressionanti". Così il ministero degli Esteri russo in una nota pubblicata sul sito. "Noi - si legge ancora - dovremo ovviamente prendere in considerazione le intenzioni di Washington e adottare le misure necessarie per garantire la nostra sicurezza".

Nella risposta, Mosca sottolinea come la Russia nella sua dottrina militare contempli l'uso delle armi nucleari "a scopo difensivo" e solo "nel caso di un attacco atomico contro la madrepatria e i suoi alleati" oppure "se l'esistenza stesso dello Stato dovesse essere messa in dubbio" pur nel quadro di un conflitto con armi convenzionali.



Nella nota diffusa sul sito, il ministero della Difesa russo precisa: "Siamo spiacenti di notare che gli Stati Uniti stanno giustificando la loro politica di un potenziamento su larga scala dell'arsenale nucleare con riferimenti alla modernizzazione delle forze nucleari da parte della Russia e il presunto aumento del ruolo delle armi nucleari nella nostra strategia militare: veniamo accusati di abbassare la soglia d'uso delle armi atomiche e di strategie aggressive. Tutto ciò non ha nulla a che fare con lo stato reale delle cose".



Mosca ricorda poi di "attenersi alle lettera" ai trattati internazionali sulla non-proliferazione e anzi accusa gli Usa, nella nuova dottrina, di mantenersi volutamente vaghi sulle circostanze in cui viene considerato lecito l'uso della armi nucleari. "Washington afferma che possono essere utilizzate nel caso di 'circostanze straordinarie' che gli autori della dottrina non limitano agli scenari militari. E gli scenari militari sono cosi' vaghi da permettere agli americani di considerare quasi ogni uso della forza militare come una scusa per lanciare un attacco nucleare contro coloro che considerano un 'aggressore'".



Il Cremlino si domanda quindi con che coraggio gli Usa accusino la Russia d'includere l'uso delle armi atomiche nelle sue strategie militari, abbassando dunque quella soglia di tollerabilità nell'utilizzo dall'arma nucleare, quando di fatto, nella loro dottrina, si spingono ben oltre dimostrando atteggiamenti "altamente ipocriti". "Esortiamo gli Stati Uniti - conclude Mosca - a impegnarsi seriamente a trovare soluzioni congiunte ai problemi accumulati nell'ambito del mantenimento della stabilità strategica: da parte nostra, siamo pronti per questo tipo di lavoro".