Morte a Giacarta: bombe e sparatorie Gli attentati rivendicati dall'Isis

Le esplosioni sono state causate da granate lanciate da diversi uomini armati, che hanno poi ingaggiato uno scontro a fuoco con la polizia.



Alcune fonti parlano addirittura di "14 killer in circolazione". Una delle zone colpite è fortemente commerciale e turistica, nei pressi del centro commerciale Sarinah. Sotto tiro anche in uno Starbucks, dentro il quale si sarebbero fatti esplodere tre kamikaze.



Il presidente Widodo: "E' terrorismo" - Il presidente indonesiano Joko Widodo ha definito un "atto terroristico" l'attacco multiplo. "La nostra nazione e i nostri cittadini non devono temere, non ci faremo sconfiggere da questi atti di terrore, spero che i cittadini restino calmi", ha dichiarato su MetroTV. "Siamo in lutto per le vittime di questo incidente, ma nello stesso tempo condanniamo l'atto che ha turbato la sicurezza e la pace e diffuso il terrore".



Farnesina, attivata l'unità di crisi - Si è subito attivata, fa sapere il ministero degli Esteri, l'unità di crisi della Farnesina, che sta operando "in stretto contatto con l'ambasciata italiana a Giacarta per verificare la situazione".