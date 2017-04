Morbillo, Usa inseriscono Italia nella lista dei "viaggi a rischio"

L'Italia è entrata nell'elenco dei Paesi "a rischio salute" per gli americani che intendono viaggiare all'estero, a causa dei focolai di morbillo. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta hanno emesso una nota in cui si invitano i cittadini in partenza per il Belpaese a prendere misure precauzionali: assicurarsi di essere vaccinati; lavarsi spesso le mani; evitare di toccarsi il volto prima di lavarsi le mani.