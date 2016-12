Modella taglia 38 si sfoga su Facebook: "Non sono grassa, non posso tagliarmi le ossa"

In una lettera aperta pubblicata sul suo profilo, la ragazza si sfoga senza utilizzare mezzi termini. "Mi rifiuto di sentirmi in colpa perché non raggiungo i vostri ridicoli e inottenibili standard di bellezza mentre voi state seduti tutto il giorno alla scrivania, divorando torte e biscotti e criticando me e le mie amiche per il nostro aspetto fisico", ha scritto la modella aggiungendo di non sopportare più le continue critiche che la fanno vergognare del proprio corpo.



"Più ci costringete a perdere peso - ha aggiunto Charli nel post su Facebook - più gli stilisti realizzeranno vestiti che si adattino alle vostre misure, e più le giovani ragazze si ammaleranno. Non è più un'immagine che voglio rappresentare". La modella ha spiegato chiaramente che non può tagliarsi le ossa dei fianchi solo per indossare gli strettissimi abiti che le venivano proposti dall'agenzia. E il messaggio ha colto nel segno. Immediatamente sono arrivati migliaia di commenti e messaggi di sostegno alla ragazza da parte di donne, agenzie e fotografi.