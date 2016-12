Migranti, Vienna: nessun muro al Brennero e il confine non verrà chiuso, bene piano Renzi

"Al Brennero non ci sarà nessun muro e il confine non verrà chiuso". Lo ha detto il neo ministro dell'Interno austriaco Wolfgang Sobotka a Merano per il congresso della Svp. "Se l'Italia fa i suoi compiti non ci sarà neanche bisogno dei controlli", ha aggiunto. Il ministro ha quindi espresso "pieno sostegno dell'Austria per il piano Renzi: dobbiamo creare le infrastrutture e le misure necessarie in Libia e negli altri Paesi di partenza".