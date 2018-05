Migranti, Ue: "Deplorevole il braccio di ferro tra Italia e Gb"

Il braccio di ferro tra Italia e Gran Bretagna per il trasbordo dei migranti dalla nave della Ong Proactiva Open Arms a quella di Sos Mediterranee è "deplorevole". Il giudizio arriva da una portavoce della Commissione Ue, che sottolinea come la priorità sia "prestare aiuto ai migranti". L'Ue lancia quindi un appello ai due Paesi per "una soluzione rapida affinché i migranti siano sbarcati in piena sicurezza e al più presto".