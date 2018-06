Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni

La Tunisia dice "no" ai centri di sbarco dei migranti in Nord Africa. Lo ha detto l'ambasciatore tunisino presso la Ue, Tahar Cherif, precisando che "la posizione ufficiale è già stata espressa a vari livelli". La questione, ha sottolineato, "ci è stata posta dai nostri amici italiani e tedeschi e il capo del governo ha risposto a questa domanda" precisando che la Tunisia "non ha né i mezzi né le condizioni né la capacità di creare questi centri".