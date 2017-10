Migranti, Tajani: "40 miliardi di euro per l'Africa nel prossimo bilancio Ue"

Tajani ha parlato in conferenza stampa dopo il suo intervento al parlamento tunisino del Bardo sottolineando come anche la Tunisia trarrà profitto da questo aumento di budget per i Paesi africani.



E' infatti necessario creare sviluppo per combattere le migrazioni clandestine verso l'Europa, il terrorismo e la disoccupazione. "Ci vogliono 40 miliardi di euro per generare un effetto leva di 400 miliardi di euro", ha detto Tajani precisando che i 3,7 miliardi attuali in bilancio non bastano.



Secondo il presidente dell'Europarlamento gli investimenti produttivi in Africa sono la chiave per lottare contro l'emigrazione clandestina, oltre al rafforzamento del controllo delle frontiere. "Non è con le parole che si convincono i migranti a rimanere a casa loro, bisogna offrire loro la possibilità di avere una vita decente" ha detto Tajani.