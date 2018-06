Migranti, proposta Italia: centri di protezione in Paesi transito

"Centri di protezione internazionali nei Paesi di transito e intensificazione dei rapporti tra Ue e Paesi terzi". Sono i primi due obiettivi della proposta italiana che il premier Giuseppe Conte ha presentato al vertice dei 16 Paesi Ue a Bruxelles sul tema dei migranti. Nel documento si chiede inoltre che i centri di accoglienza vengano dislocati in più Paesi europei e non solo in Italia e Spagna.