Migranti, Papa Francesco "visiterà l'isola di Lesbo"

Papa Francesco potrebbe visitare l'isola greca di Lesbo nelle prossime settimane, addirittura forse il 14 aprile, per dare il suo sostegno ai profughi. E' quanto riferiscono i media greci citando fonti della Chiesa locale. "E' un argomento di cui si sta parlando. Non smentisco ma al momento non posso dichiarare altro perché non ci sono decisioni, date né programmi definiti", ha spiegato il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi.