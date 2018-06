Migranti, Olanda risponde a Toninelli: "Non si tratta di nostre Ong"

"Non si tratta di Ong olandesi, né di imbarcazioni registrate in Olanda. Anche il governo dei Paesi Bassi è preoccupato per l'attività delle Ong nell'area di ricerca e salvataggio libica, in violazione del codice di condotta. Facendo così sono strumentalizzate dal cinico modello dei trafficanti di esseri umani libici". Lo fa sapere la rappresentanza olandese in Ue sul caso di Lifeline e Seefuchs, dopo la richiesta del ministro Danilo Toninelli.