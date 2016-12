Migranti, nuova tragedia nel mar Egeo: 5 morti tra cui un bambino di 3 mesi

Ankara: "Non riprenderemo rifugiati già in Grecia" - Intanto, in base all'accordo di riammissione in discussione con l'Ue, la Turchia ha fatto sapere che non riprenderà i rifugiati che si trovano già sulle isole greche, ma solo quelli che vi arriveranno a partire da una data futura da stabilire. Lo ha comunicato il ministro degli Affari Europei di Ankara Volkan Bozkir.