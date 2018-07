Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia

Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata al largo Tunisia InfoMigrants 1 di 3 InfoMigrants 2 di 3 InfoMigrants 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Siamo bloccati in mare aperto al largo della Tunisia, siamo esausti", è il racconto di un membro dell'equipaggio. "Ci restano scorte di cibo solo per due giorni e 30 pacchi da sei bottiglie di acqua". Il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES), un'associazione tunisina che aiuta i migranti, ha spiegato che Tunisi si rifiuta di accogliere i migranti perché "non vuole diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei".



I migranti provengono da Egitto, Mali, Nigeria e Bangladesh. Sono stati avvistati dai dipendenti di una piattaforma petrolifera tunisina, gestita dalla Miskar, che hanno inviato in soccorso una delle navi di rifornimento della compagnia, la Sarost 5. Al momento, dopo aver tentato invano di avvicinarsi al porto di Zarzis, in Tunisia, ed essersi scontrata con l'ennesimo divieto di attracco, la nave resta ormeggiata al largo del paese africano.