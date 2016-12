Migranti, naufragio al largo della Libia: si teme una nuova strage

Il naufragio sarebbe avvenuto ad una quarantina di miglia dalla Libia. Il gommone in difficoltà, in parte già sgonfio, è stato avvistato dall'elicottero della nave Mimbelli, che ha immediatamente lanciato le zattere di salvataggio e ha comunicato la situazione di emergenza.



Secondo i superstiti all'appello mancherebbero circa 50 persone - Sul punto segnalato si è diretta a tutta velocità la nave Fenice, che in precedenza aveva già effettuato un intervento di soccorso recuperando circa 120 migranti. Una volta raggiunto il gommone, gli uomini della Marina hanno trovato 52 migranti, che sono stati tutti recuperati. E sarebbero stati proprio loro a raccontare che sull'imbarcazione c'erano circa un centinaio di persone.