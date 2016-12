Migranti, marcia anti-barriera al Brennero: momenti di tensione tra manifestanti e polizia

I disordini tra polizia e manifestanti - La manifestazione è partita dalla stazione ferroviaria di Brennero, in territorio italiano, e si è mossa ordinatamente fino ad attraversare il confine. Qui, a pochi metri dalla linea di frontiera, la polizia austriaca aveva montato sulla strada statale delle transenne per bloccare il transito, precedute da un nastro bianco e rosso. Quando i dimostranti sono giunti di fronte ai poliziotti hanno strappato il nastro e lanciato alla volta degli agenti alcuni oggetti, ombrelli e giubbotti salvagente che portavano con sé.



Il fermo e il rilascio di De Pieri - Le forze dell'ordine hanno risposto con lanci di spray urticante, che ha raggiunto le prime file del corteo. Dopo accesi cori di protesta, i manifestanti sono tornati indietro, diretti di nuovo verso l'Italia. E qui, a pochissima distanza dal confine, è stato fermato De Pieri. Dai lati del corteo è penetrato un drappello di una quindicina di agenti, con equipaggiamento anti sommossa, che ha raggiunto la testa della manifestazione dove si trovava il giovane. De Pieri è stato quindi afferrato per le braccia e gli agenti lo hanno trascinato via alla volta di un furgoncino della polizia. I manifestanti hanno organizzato un sit-in sul luogo del fermo, chiedendo a gran voce il rilascio del giovane, avvenuto dopo parecchie decine di minuti.



Sinistra italiana: "Provvedimento immotivato e grave" - A condurre le trattative è stato il parlamentare di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, che ha informato dell'accaduto anche il Governo e protestato duramente, parlando di un provvedimento "immotivato e grave", "indegno di un Paese Ue". Di parere opposto Roberto Calderoli (Lega Nord), che plaude all'"arresto" ed invita a prendere "esempio dall'Austria dove quando uno rompe le scatole viene preso e ingabbiato per fargli calmare i bollori".