Migranti, Macron: "Centri di accoglienza non in Francia, ma solo nei Paesi di primo arrivo"

"Le navi delle Ong non vedranno più l'Italia, la vedranno solo in cartolina". Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a Radio Capital. Il vicepremier e ministro dell'Interno conferma che "i porti saranno chiusi per tutta l'estate" alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. "L'Italia non sarà sola a comportarsi così - ha aggiunto Salvini -. Ma continueremo a salvare tutti quelli che sono da salvare, con gli Stati che faranno gli Stati".