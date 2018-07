Migranti, la Spagna salva mille persone in 48 ore

Il servizio marittimo spagnolo ha salvato in 48 ore mille migranti che cercavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. I soccorsi hanno recuperato sabato mattina 206 profughi da dieci imbarcazioni, dopo aver messo in salvo venerdì 774 persone a bordo di 52 gommoni. Il recente giro di vite in Libia ha reso più difficile raggiungere le coste italiane e così in tanti ricorrono ad altre rotte, passando da Algeria e Marocco.