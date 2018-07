Le piattaforme dovranno garantire uno sbarco ordinato e tutti gli Stati costieri del Mediterraneo dovrebbero essere incoraggiati a istituire zone di ricerca e soccorso e centri di coordinamento del salvataggio marittimo. Inoltre, il lavoro con i Paesi terzi interessati sarà portato avanti sulla base di partenariati esistenti e sarà offerto un sostegno adeguato alla loro specifica situazione interna.



Le possibilità di reinsediamento, avverte la Commissione, non saranno disponibili per tutte le persone sbarcate che necessitano di protezione internazionale e i punti di accoglienza dovrebbero essere stabiliti il più lontano possibile dai punti di partenza irregolari. Nella sua proposta Bruxelles assicura poi che, ai Paesi che ospiteranno questi "centri controllati", sarà fornita l'assistenza da parte di un team dell'Unione per espletare tutte le operazioni connesse e conseguenti agli sbarchi, dalle procedure di esame delle domande di asilo ai rimpatri.



Il documento diffuso dalle autorità comunitarie è stato stilato per recepire le indicazioni giunte dal Consiglio europeo di giugno a proposito della gestione dei flussi migratori. In quest'ottica, i Commissari europei prevedono di dare l'avvio, il prima possibile, a una fase pilota per testare il meccanismo dei "centri controllati". La Commissione avrà inoltre il ruolo di entità coordinatrice tra gli Stati membri, come misura provvisoria fino a quando non sarà possibile istituire un sistema completo nel contesto della riforma del diritto di asilo.



Salvini: "L'Italia non ha bisogno dell'elemosina dell'Ue" - "Non siamo a chiedere l'elemosina, anche perche' nel corso del tempo ogni richiedente asilo costa agli italiani tra i 40 e i 50mila euro", commenta il vicepremier Matteo Salvini. "L'elemosina Bruxelles la può tenere per lei, noi vogliamo bloccare i flussi in arrivo per smaltire l'arretrato di centinaia di migliaia di presenze, non chiediamo soldi ma dignità e ce la stiamo riprendendo con le nostre mani".