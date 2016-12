Migranti, la Norvegia offre bonus di 1.000 euro a chi si offre volontario per il rimpatrio

Per accelerare l'uscita dei migranti irregolari e risparmiare, la Norvegia ha deciso di pagare 10.000 corone (oltre mille euro) di bonus che andranno ad aggiungersi alle 20.000 corone che già vengono assegnate di diritto. Lo ha annunciato la Direzione per l'Immigrazione (Udi). Il bonus partenza sarà assegnato ai primi 500 migranti che si presenteranno volontari per il rimpatrio. Se l'iniziativa avrà successo potrebbe essere ampliata.