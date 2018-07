Migranti, l'Ungheria: "Berlino li rimandi in Grecia, non da noi"

"L'Ungheria non è lo stato di primo ingresso per i migranti, ma lo è la Grecia". Così il premier ungherese, Viktor Orban, risponde ai possibili provvedimenti tedeschi sui migranti, suggerendo anche che Berlino "debba rimandare indietro i migrati in Grecia e non in Ungheria". Nel dibattito torna poi a inserirsi anche il premier austriaco Sebastian Kurz, secondo il quale "non è una buona idea" continuare a parlare di quale Paese Ue "sia il più colpito".