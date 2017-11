Migranti, l'Onu accusa l'Ue: "Disumano il patto con la Libia"

La politica dell'Unione europea di assistere le autorità libiche nell'intercettare i migranti nel Mediterraneo e riportarli nelle "terrificanti" prigioni in Libia "è disumana". Lo ha denunciato l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani, Zeid Raad Al Hussein, in un comunicato diffuso a Ginevra. "La sofferenza dei migranti detenuti in Libia è un oltraggio alla coscienza dell'umanità", ha aggiunto al Hussein.