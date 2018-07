Migranti, l'Italia donerà alla Libia 10 motovedette e 2 navi

Per il contrasto agli scafisti e il controllo dei flussi di migranti, l'Italia donerà alla Libia 10 motovedette della guardia costiera e 2 unità navali della guardia di finanza. A prevederlo è la bozza del decreto legge all'esame del pre-Consiglio dei ministri. Il documento stanzia anche poco meno di un milione e 400mila euro in due anni per la manutenzione dei mezzi e la formazione del personale della marina e della guardia costiera libica.