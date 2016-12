Migranti, l'artista Ai Weiwei come Aylan: l'installazione-shock fa discutere

Lo scopo dichiarato da Ai Weiwei è non far dimenticare la tragedia dei bimbi siriani morti in mare. Ma l'immagine, presentata all'India Art Fair in una mostra intitolata "L'Artista", è diventata virale sui social network facendo discutere.



"E' un'idea che ci è venuta spontaneamente, - ha risposto il dissidente alla Cnn ricordando quei momenti con il fotografo. - Poco prima avevamo parlato di quel bambino morto". Ma così Ai è finito sotto il fuoco incrociato delle polemiche, anche via Twitter: alcuni hanno definito "potente" la reinterpretazione della morte di Aylan, altri hanno bollato come "strana" questa sua ultima uscita, commentando: "Ci serviva davvero qualcosa di più dell'immagine originale?".



L'artista si è trasferito a dicembre sull'isola greca di Lesbo, diventata la "nuova Lampedusa" delle migrazioni nel Mediterraneo. Aylan Kurdi annegò con il fratellino Galip nell'Egeo e il suo corpo fu trovato a faccia in giù, come addormentato, sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia.