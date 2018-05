Migranti, Juncker: "Vigileremo sui diritti degli africani in Italia"

"Siamo vigili per salvaguardare i diritti degli africani che sono in Italia". Così il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, in una conferenza stampa col presidente dell'Unione africana Moussa Faki, a chi chiede dell'espulsione di 500mila migranti prevista dal programma di governo M5S-Lega. "Il governo non è stato ancora formato. Come Commissione giudichiamo i governi non su quanto annunciano, ma su quanto fanno", aggiunge.