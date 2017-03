Migranti,Juncker: Italia e Grecia hanno fatto tanto,tocca agli altri

"Grecia e Italia hanno fatto sforzi importanti per rendere possibili i ricollocamenti: ora tocca agli altri Stati far fronte ai propri obblighi". Lo scrive il leader della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, al presidente del Consiglio Donald Tusk in vista del summit dei capi di Stato e di governo della prossima settimana. "La Commissione - precisa - userà ogni strumento a disposizione per assicurare che gli impegni siano rispettati".