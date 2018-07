Migranti, Juncker a Conte: "Avete ragione ma no soluzione ad hoc" | Il premier: "Stiamo realizzando quanto promesso"

Rispondendo all'Italia, Juncker ha poi aggiunto che "la Commissione è pronta a svolgere pienamente la sua funzione di coordinatrice" della cellula di crisi suggerita dal premier Conte, "ma soltanto come tappa in direzione di un quadro più stabile". Il presidente della Commissione europea ha inoltre sottolineato che "l'Ue non ha competenza per determinare il luogo/porto sicuro da usare per gli sbarchi in seguito a un'operazione di ricerca e salvataggio in mare".