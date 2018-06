Migranti, Haftar avverte Ue: no presenza militare straniera in Libia

Il generale libico Khalifa Haftar ha messo in guardia da ogni "presenza militare straniera" nel sud del Paese "con il pretesto della lotta contro l'immigrazione clandestina". L'avvertimento giunge dopo l'accordo raggiunto al Consiglio europeo che cita la creazione di "piattaforme di sbarco" dei migranti fuori dall'Ue, per dissuadere le persone dall'intraprendere le traversate del Mediterraneo per raggiungere l'Europa.