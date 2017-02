Migranti, Germania: "Non possiamo lasciare da sole Italia e Grecia"

"Non ci può essere un hotspot Italia e un hotspot Grecia" senza che altri Paesi europei accolgano migranti che arrivano su quelle coste. A sostenerlo è il ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel, alla Farnesina, che avverte: "Non si può lasciare tutta la responsabilità a chi fa i compiti". Gabriel inoltre promuove il governo Renzi, dicendo che "ha fatto riforme in cui nessuno prima era riuscito. L'Ue dovrebbe premiare quelle riforme".