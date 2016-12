Migranti, Germania chiude frontiere

La Germania ha sospeso il traffico ferroviario dall'Austria a causa della crisi dei migranti. Lo comunicano le ferrovie austriache Oebb. Attualmente 1.800 profughi si trovano a bordo di treni in Austria diretti in Germania. Intanto il governo si appresta ad annunciare anche il ripristino dei controlli ai propri confini. Per l'operazione 2.100 poliziotti verranno inviati nella zona di confine con l'Austria.