Migranti, Frontex: "Spagna potrebbe diventare nuovo approdo"

La Spagna potrebbe diventare il "nuovo punto di approdo preferito" per i migranti provenienti dall'Africa, mentre le altre rotte "sono sul punto di essere chiuse". Lo ha dichiarato, al settimanale tedesco Welt am Sonntag, il responsabile della Frontex, Fabrice Leggeri, sottolineando come nel solo mese di giugno siano arrivati in Spagna 6mila migranti, un totale equivalente a quello dei primi sei mesi dell'anno precedente.