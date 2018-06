Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo

Il messaggio di Roma è chiaro: sui migranti serve collaborazione. Ma nel caso in cui gli altri Stati Ue non saranno solidali, l'Italia aprirà, sì, i porti che sono stati chiusi alla Lifeline, che da giorni è in attesa di poter attraccare, ma sequestrerà la nave. Dopo Toninelli e Salvini, lo ribadisce a Stasera Italia su Rete4 il vicepremier Luigi Di Maio. "La nave batte bandiera falsa, una cosa sono i salvataggi, altro è il traghettamento".