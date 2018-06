Migranti, Conte: finora solidarietà a parole, ora basta

"Arriviamo a questo summit con proposte ragionevoli e in linea con spirito e principi europei. In questi anni l'Italia ha ricevuto manifestazioni di solidarietà a parole. Ora basta. Questa è l'occasione in cui tutti possono dimostrare con i fatti". Lo afferma il premier Giuseppe Conte arrivando al Consiglio Ue. Sul veto ha poi chiarito: "E' una possibilità che non voglio considerare". Prima del summit, Conte ha incontrato la cancelliera Angela Merkel.