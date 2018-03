Miami, crolla un ponte pedonale: otto auto schiacciate, diversi morti

Un ponte pedonale è crollato a Miami, collassando su una strada molto trafficata . Almeno otto auto sono rimaste schiacciate sotto la struttura. Ci sarebbero diversi morti, secondo quanto reso noto dalla polizia che non ha però ancora diffuso un bilancio ufficiale. Il ponte, costruito alla Florida International University, era stato inaugurato sabato e doveva servire agli studenti per evitare di attraversare la strada sottostante, molto pericolosa.

La struttura era costata 14,2 milioni di dollari. Caute le autorità sul numero delle vittime: almeno otto persone sono state trasportate in ospedale, ma non è stato specificato in che condizioni. Inoltre, come spiegato da un portavoce dei vigili del fuoco, fino a quando non saranno raggiunte le auto rimaste intrappolate sotto le macerie sarà impossibile rendersi conto del numero di persone rimaste coinvolte.



Il crollo è avvenuto nel giorno in cui cinque ministri si sono presentati a una commissione parlamentare americana denunciando che "le infrastrutture della nazione si stanno sbriciolando". Il segretario al Commercio, Wilbur Ross, ha affermato: "Abbiamo un disperato bisogno di sistemare e realizzare nuove strade, ponti, superstrade e ferrovie".