Messico, il boss del narcotraffico "El Chapo" Guzman estradato negli Usa

Joaquin "El Chapo" Guzman, l'ex signore messicano della droga, è stato estradato verso gli Usa dove dovrà rispondere di accuse legate al narcotraffico. El Chapo è arrivato a New York nella notte e nel pomeriggio comparirà in un tribunale di Brooklyn. L'ex capo del cartello di Sinaloa sarà processato in California e Texas e rischia la pena di morte.